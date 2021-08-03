Шубенков заявил, что возьмет паузу для отдыха после травмы ахилла

ТАСС, 3 августа. Российский легкоатлет Сергей Шубенков намерен взять паузу в карьере для лечения и отдыха. Об этом он написал в Instagram .

Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпийских играх в Токио усугубил хроническую травму ахилла.

"Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова", - говорится в сообщении.

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях россиянин выступал в нейтральном статусе.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).