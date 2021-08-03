Матч чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" смогут посетить до 1 тыс. болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" смогут посетить не более 1 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Сообщается, что возможность посетить игру в Санкт-Петербурге будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов.

Также "Зенит" объявил о том, что болельщики, которые не смогут попасть на матч, получат специальное предложение, детали которого не уточняются.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 7 августа на стадионе "Газпром Арена". Во втором туре РПЛ "Зенит" обыграл в гостях "Ростов" со счетом 4:2 и возглавил турнирную таблицу, а "Краснодар" уступил дома "Химкам" (0:1).