РФС обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой перенести матчи шестого тура

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матчей шестого тура Тинькофф-РПЛ. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникации союза.

"РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе шестого тура чемпионата России", - сообщили в службе коммуникации.

26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время футболистам национальной команды подготовиться к международным матчам. 1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты. Матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа. В рамках тура в том числе запланированы встречи между московскими "Динамо" и "Локомотивом", санкт-петербургским "Зенитом" и ЦСКА, а также столичным "Спартаком" и "Сочи".