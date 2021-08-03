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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор обратился в суд после матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде

По сообщениям СМИ, иск связан с нарушением противоэпидемических требований

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд два иска о нарушениях санитарно-эпидемических норм в период ограничений из-за коронавируса при проведении матча за Суперкубок России по футболу 17 июля между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" (3:0) в Калининграде. Эту информацию, распространенную в СМИ, подтвердили ТАСС во вторник в ведомстве.

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Стадион "Калининград", построенный к чемпионату мира 2018 года, рассчитан на 35 212 зрителей. На игре "Зенит" - "Локомотив" побывали 16 388 зрителей. По сообщениям СМИ, региональное управление Роспотребнадзора усмотрело в этом нарушение противоэпидемических требований и направило в Московский районный суд Калининграда два административных иска в отношении государственного автономного учреждения "Стадион "Калининград" и Российской премьер-лиги.

"Факт обращения [в суд] мы не отрицаем", - сказали в калининградском управлении Роспотребнадзора, не став уточнять детали.

После матча руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила СМИ, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек недопустимо.

По данным Московского райсуда Калининграда, туда поступили два дела по ч. 2 статьи 6.3 КОАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Даты рассмотрения пока не определили.

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РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19
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