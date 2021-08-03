Головин: "Монако" сделал важный шаг к достижению цели в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 августа. Победа футбольного клуба "Монако" над чешской "Спартой" является первым и очень важным шагом для достижения цели в Лиге чемпионов. Об этом заявил полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью газете "Спорт-Экспресс" .

Во вторник "Монако" на выезде обыграл "Спарту" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы забили Орельен Шуамени (37-я минута) и Кевин Фолланд (59). Головин отметился голевой передачей.

"Пока мы сделали только первый шаг к главной цели, он очень важный, но предстоит еще ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее "Спарта" очень крепкий соперник, можно не сомневаться, что она будет бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию", - сказал Головин.

Ответный матч между "Монако" и "Спартой" состоится 10 августа.