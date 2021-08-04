Российские синхронистки в среду поборются за золото Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются главными претендентами на олимпийское золото в произвольной программе, которая пройдет 4 августа. Всего в среду на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 золотых медалей.
В борьбу за награды вступят российские легкоатлеты. На Олимпийском стадионе в Токио пройдет финал в метании молота у мужчин, где выступит серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин. Россиянин занял 11-е место в квалификации, всего в финал вышли 12 спортсменов. В десятиборье выступит неоднократный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев. Полуфинальные забеги на 110 метров с барьерами пройдут без чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, который накануне не вышел на дорожку из-за подозрения на разрыв ахиллова сухожилия.
В 1/8 финала в вольной борьбе выступят двукратный чемпион мира Завур Угуев (до 57 кг), трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг) и серебряный призер Игр 2016 года Валерия Коблова (до 57 кг).
Велогонщики продолжат соревноваться в дисциплинах на треке. В среду состоится квалификация в мужском спринте, в ней примут участие Павел Якушевский и Денис Дмитриев. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова вступят в борьбу за медали в женском кейрине.
Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина выступят в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а призер чемпионата Европы 2021 года Анастасия Кирпичникова примет участие в марафонском заплыве на 10 км на открытой воде.
Плей-офф в гандболе и волейболе
В игровых видах спорта у женщин в среду начнутся четвертьфиналы. Российским гандболисткам предстоит встреча со сборной Черногории. После победы в групповом этапе над командой Испании (34:31) глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что тренерский штаб "допустил ошибки, близкие к фатальным, и предстоит серьезный разговор, чтобы их разрешить". Российские волейболистки, вышедшие в плей-офф с четвертого места в группе, встретятся с командой Бразилии - двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012).
Напряженная борьба за медали будет проходить в четвертьфиналах по пляжному волейболу, где выступят две российские пары. Илья Лешуков и Константин Семенов встретятся с Кристианом Сорумом и Андерсом Молом из Норвегия, а Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - с Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером из Германии.
Квалификационные старты пройдут у гребцов на байдарках и каноэ. Евгений Луканцов и Олег Гусев примут участие в одиночных заездах на 200 метров, у женщин на дистанции 200 метров на каноэ выйдут Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, в одиночке на 500 метров стартуют байдарочницы Светлана Черниговская и Кира Степанова, а в соревнованиях двоек на дистанции 1000 м - Максим Спесивцев и Роман Аношин.
Квалификация пройдет в скалолазании, которое днем ранее дебютировало на Олимпийских играх. В среду в дисциплинах "скорость", "трудность" и "боулдеринг" будут соревноваться женщины. В квалификации примут участие Виктория Мешкова и Юлия Каплина, которой принадлежит действующий мировой рекорд в лазании на скорость (6,96 секунды).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|32
|21
|16
|69
|2
|США
|24
|28
|21
|73
|3
|Япония
|19
|6
|11
|36
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|13
|21
|18
|52
|6
|Великобритания
|13
|17
|13
|43
|7
|Германия
|8
|8
|14
|30
|8
|Франция
|6
|10
|8
|24
|9
|Нидерланды
|6
|7
|7
|20
|10
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|11
|Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|12
|Италия
|5
|9
|15
|29
|13
|Венгрия
|4
|4
|3
|11
|14
|Куба
|4
|3
|4
|11
|15
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|16
|Канада
|3
|4
|7
|14
|17
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|18
|Бразилия
|3
|3
|8
|14
|19
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|20
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
|Швеция
|2
|3
|0
|5
|22
|Польша
|2
|2
|2
|6
|23
|Дания
|2
|1
|3
|6
|24
|Ямайка
|2
|1
|2
|5
|25
|Словения
|2
|1
|1
|4
|25
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|27
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|28
|Греция
|2
|0
|1
|3
|28
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|30
|Косово
|2
|0
|0
|2
|30
|Катар
|2
|0
|0
|2
|32
|Испания
|1
|4
|4
|9
|33
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|34
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|34
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|36
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|36
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|36
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|39
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|39
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|39
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|42
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|42
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|44
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|44
|Филиппины
|1
|1
|0
|2
|46
|Турция
|1
|0
|5
|6
|47
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|47
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|49
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|49
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|49
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|49
|Иран
|1
|0
|1
|2
|49
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|54
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|54
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|54
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|54
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Армения
|0
|2
|1
|3
|61
|Украина
|0
|1
|6
|7
|62
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|64
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|64
|Кения
|0
|1
|1
|2
|64
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|64
|Индия
|0
|1
|1
|2
|64
|Киргизия
|0
|1
|1
|2
|64
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|70
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|70
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|70
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|70
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|74
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|74
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|74
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
|Египет
|0
|0
|2
|2
|78
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|78
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|78
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|78
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|78
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|78
|Гана
|0
|0
|1
|1
|78
|Намибия
|0
|0
|1
|1