Российские синхронистки в среду поборются за золото Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются главными претендентами на олимпийское золото в произвольной программе, которая пройдет 4 августа. Всего в среду на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 золотых медалей.

В борьбу за награды вступят российские легкоатлеты. На Олимпийском стадионе в Токио пройдет финал в метании молота у мужчин, где выступит серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин. Россиянин занял 11-е место в квалификации, всего в финал вышли 12 спортсменов. В десятиборье выступит неоднократный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев. Полуфинальные забеги на 110 метров с барьерами пройдут без чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, который накануне не вышел на дорожку из-за подозрения на разрыв ахиллова сухожилия.

В 1/8 финала в вольной борьбе выступят двукратный чемпион мира Завур Угуев (до 57 кг), трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг) и серебряный призер Игр 2016 года Валерия Коблова (до 57 кг).

Велогонщики продолжат соревноваться в дисциплинах на треке. В среду состоится квалификация в мужском спринте, в ней примут участие Павел Якушевский и Денис Дмитриев. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова вступят в борьбу за медали в женском кейрине.

Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина выступят в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а призер чемпионата Европы 2021 года Анастасия Кирпичникова примет участие в марафонском заплыве на 10 км на открытой воде.

Плей-офф в гандболе и волейболе

В игровых видах спорта у женщин в среду начнутся четвертьфиналы. Российским гандболисткам предстоит встреча со сборной Черногории. После победы в групповом этапе над командой Испании (34:31) глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что тренерский штаб "допустил ошибки, близкие к фатальным, и предстоит серьезный разговор, чтобы их разрешить". Российские волейболистки, вышедшие в плей-офф с четвертого места в группе, встретятся с командой Бразилии - двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012).