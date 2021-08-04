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XXXII летние Олимпийские игры

Российские синхронистки в среду поборются за золото Олимпийских игр в Токио

Всего в среду будет на Олимпиаде будет разыграно 17 золотых медалей
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина EPA-EFE/Patrick B. Kraemer
Описание
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
© EPA-EFE/Patrick B. Kraemer

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина являются главными претендентами на олимпийское золото в произвольной программе, которая пройдет 4 августа. Всего в среду на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 золотых медалей.

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В борьбу за награды вступят российские легкоатлеты. На Олимпийском стадионе в Токио пройдет финал в метании молота у мужчин, где выступит серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин. Россиянин занял 11-е место в квалификации, всего в финал вышли 12 спортсменов. В десятиборье выступит неоднократный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев. Полуфинальные забеги на 110 метров с барьерами пройдут без чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, который накануне не вышел на дорожку из-за подозрения на разрыв ахиллова сухожилия.

В 1/8 финала в вольной борьбе выступят двукратный чемпион мира Завур Угуев (до 57 кг), трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (до 86 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг) и серебряный призер Игр 2016 года Валерия Коблова (до 57 кг).

Велогонщики продолжат соревноваться в дисциплинах на треке. В среду состоится квалификация в мужском спринте, в ней примут участие Павел Якушевский и Денис Дмитриев. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова вступят в борьбу за медали в женском кейрине.

Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина выступят в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а призер чемпионата Европы 2021 года Анастасия Кирпичникова примет участие в марафонском заплыве на 10 км на открытой воде.

Плей-офф в гандболе и волейболе

В игровых видах спорта у женщин в среду начнутся четвертьфиналы. Российским гандболисткам предстоит встреча со сборной Черногории. После победы в групповом этапе над командой Испании (34:31) глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что тренерский штаб "допустил ошибки, близкие к фатальным, и предстоит серьезный разговор, чтобы их разрешить". Российские волейболистки, вышедшие в плей-офф с четвертого места в группе, встретятся с командой Бразилии - двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012).

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Напряженная борьба за медали будет проходить в четвертьфиналах по пляжному волейболу, где выступят две российские пары. Илья Лешуков и Константин Семенов встретятся с Кристианом Сорумом и Андерсом Молом из Норвегия, а Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - с Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером из Германии.

Квалификационные старты пройдут у гребцов на байдарках и каноэ. Евгений Луканцов и Олег Гусев примут участие в одиночных заездах на 200 метров, у женщин на дистанции 200 метров на каноэ выйдут Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, в одиночке на 500 метров стартуют байдарочницы Светлана Черниговская и Кира Степанова, а в соревнованиях двоек на дистанции 1000 м - Максим Спесивцев и Роман Аношин.

Квалификация пройдет в скалолазании, которое днем ранее дебютировало на Олимпийских играх. В среду в дисциплинах "скорость", "трудность" и "боулдеринг" будут соревноваться женщины. В квалификации примут участие Виктория Мешкова и Юлия Каплина, которой принадлежит действующий мировой рекорд в лазании на скорость (6,96 секунды).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32211669
2США24282173
3Япония1961136
4Австралия1441533
5Россия13211852
6Великобритания13171343
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Венгрия44311
14Куба43411
15Чехия4318
16Канада34714
17Швейцария34512
18Бразилия33814
19Хорватия3328
20Тайвань24410
21Швеция2305
22Польша2226
23Дания2136
24Ямайка2125
25Словения2114
25Норвегия2114
27Эквадор2103
28Греция2013
28Узбекистан2013
30Косово2002
30Катар2002
32Испания1449
33Грузия1416
34Румыния1304
34Венесуэла1304
36ЮАР1203
36Гонконг1203
36Словакия1203
39Австрия1135
39Сербия1135
39Индонезия1135
42Бельгия1113
42Эфиопия1113
44Тунис1102
44Филиппины1102
46Турция1056
47Ирландия1023
47Израиль1023
49Эстония1012
49Фиджи1012
49Белоруссия1012
49Иран1012
49Латвия1012
54Таиланд1001
54Бермудские острова1001
54Пуэрто-Рико1001
54Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Армения0213
61Украина0167
62Монголия0123
62Португалия0123
64Уганда0112
64Кения0112
64Сан-Марино0112
64Индия0112
64Киргизия0112
64Нигерия0112
70Болгария0101
70Туркмения0101
70Иордания0101
70Северная Македония0101
74Казахстан0033
74Мексика0033
74Азербайджан0033
77Египет0022
78Аргентина0011
78Кувейт0011
78Кот-д'Ивуар0011
78Финляндия0011
78Малайзия0011
78Гана0011
78Намибия0011

 

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