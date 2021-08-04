Женская сборная России вышла в полуфинал олимпийского турнира по гандболу

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 32:26 обыграла команду Черногории в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Норвегии и Венгрии, который состоится позднее в среду и начнется в 07:15 мск. Полуфинальные встречи пройдут 6 августа.

По итогам группового этапа сборная России заняла второе место, черногорки стали третьими. Российская команда сыграла вничью с бразильянками (24:24), проиграла шведкам (24:36) и одержала победы над сборными Венгрии (38:31), Франции (28:27) и Испании (34:31).

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, являются четырехкратными чемпионками мира, серебряными призерами мирового первенства, двукратными серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Черногорки являются серебряными призерами Олимпиады 2012 года и чемпионками Европы того же года.

Финальный матч женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио пройдет 8 августа.