{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец греко-римского стиля Сурков сразится за бронзу Олимпиады

Соперником россиянина станет Мохамед Ибрагим Эль-Сайед из Египта
Артем Сурков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Сурков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков победил датчанина Фредрика Холмквиста Бьеррехуса со счетом 7:0 в утешительной схватке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Позднее в среду Сурков поборется за бронзу с Мохамедом Ибрагимом Эль-Сайедом из Египта.

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие будущим финалистам, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. Сурков на стадии четвертьфинала уступил украинцу Парвизу Насибову, который позднее прошел в финал.

Ранее российские борцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Играх в Токио. Олимпийский чемпионом стал Муса Евлоев (до 97 кг), бронзовые награды завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Суркову 27 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным (2019) и бронзовым (2015, 2017) призером мировых первенств. В его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая (2019) медаль чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Россиянка Коблова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
Позднее в среду в четвертьфинале спортсменка встретится с Ириной Курочкиной из Белоруссии
Читать полностью