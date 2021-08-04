Российский борец греко-римского стиля Сурков сразится за бронзу Олимпиады

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Артем Сурков победил датчанина Фредрика Холмквиста Бьеррехуса со счетом 7:0 в утешительной схватке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Позднее в среду Сурков поборется за бронзу с Мохамедом Ибрагимом Эль-Сайедом из Египта.

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие будущим финалистам, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. Сурков на стадии четвертьфинала уступил украинцу Парвизу Насибову, который позднее прошел в финал.

Ранее российские борцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Играх в Токио. Олимпийский чемпионом стал Муса Евлоев (до 97 кг), бронзовые награды завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Суркову 27 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным (2019) и бронзовым (2015, 2017) призером мировых первенств. В его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая (2019) медаль чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.