Шишкарев: тренеры российских гандболисток в четвертьфинале Олимпиады сработали идеально

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Алексеем Алексеевым в четвертьфинальном матче с черногорками на Олимпийских играх в Токио сработал идеально. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Россиянки в четвертьфинале победили со счетом 32:26. После предыдущего матча на олимпийском турнире с испанками Шишкарев раскритиковал главного тренера команды Алексея Алексеева и его помощников за непродуманную ротацию состава, пообещав дать тому "по мозгам".

"Да, состоялся разговор с главным тренером, со всем тренерским штабом, с руководителем нашей делегации. Свой критицизм я немного поумерил, конечно, не очень хочется вносить раздор в команду. Состоялся рабочий разговор, обижаться на критику, тем более критику эмоциональную - после матча, неправильно", - сказал Шишкарев.

"Очень хорошо поговорили, разобрались и поняли, что были допущены некоторые просчеты. Сегодня работа тренерского штаба была идеальной", - добавил он.

В полуфинале соперником россиянок будет победитель пары Норвегия - Венгрия. Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото. "Надеюсь, что мы их одолеем, - сказал Шишкарев. - Пусть они боятся, ведь они тогда проиграли, а не мы, пусть у них будет предстартовое волнение перед матчем. Но я еще надеюсь, что их венгерки помучают".