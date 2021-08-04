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XXXII летние Олимпийские игры

Шишкарев назвал Вяхиреву лучшей гандболисткой Олимпиады

В матче 1/4 финала Игр в Токио против черногорок россиянка стала самым результативным игроком команды
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российская гандболистка Анна Вяхирева пока является лучшим игроком на олимпийском турнире в Токио. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Россиянки в среду в четвертьфинале победили черногорок со счетом 32:26. Вяхирева стала самым результативным игроком команды, забросив восемь мячей.

"Немного переживаю за Аню Вяхиреву, потому что ей тут постоянно достается. Но она феерит, фантастически играет. Считаю, что пока это лучший игрок Олимпиады. Причем играет она тихо, спокойно - без шума и пыли обыгрывает соперников, отдает голевые передачи", - сказал Шишкарев.

"Девчонки - молодцы, ни к кому претензий нет", - добавил он.

В полуфинале соперником россиянок будет победитель пары Норвегия - Венгрия. Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото.

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