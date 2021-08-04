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XXXII летние Олимпийские игры

Американка Маклафлин с мировым рекордом победила на Олимпиаде в беге на 400 м с барьерами

Второе место заняла ее соотечественница Далайла Мухаммад, третьей стала представительница Нидерландов Фемке Бол
Сидни Маклафлин AP/Petr David Josek
Описание
Сидни Маклафлин
© AP/Petr David Josek

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Представительница США Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд.

Победительница преодолела дистанцию за 51,46 секунды, побив собственное предыдущее достижение (51,90), установленное 26 июня 2021 года в США. Второе место заняла ее соотечественница Далайла Мухаммад (+0,12), третьей стала представительница Нидерландов Фемке Бол (+0,57).

Маклафлин 21 год. Она является чемпионкой мира 2019 года в эстафете 4х400 метров и серебряным призером того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.

31-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами. Также в ее активе золото чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х400 метров. 21-летняя Бол является двукратной чемпионкой Европы в помещении.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (25-29-21), третьими - японцы (19-6-11). Команда России занимает пятое место, в ее активе 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Четвертыми идут представители Австралии (14-4-16).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32211669
2США25292175
3Япония1961136
4Австралия1441634
5Россия13211852
6Великобритания13171343
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды68822
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Венгрия44311
14Бразилия43815
15Куба43411
16Чехия4318
17Канада34714
18Швейцария34512
19Хорватия3328
20Тайвань24410
21Швеция2305
22Польша2226
23Дания2136
24Ямайка2125
25Словения2114
25Норвегия2114
27Эквадор2103
28Греция2013
28Узбекистан2013
30Косово2002
30Катар2002
32Испания1449
33Грузия1416
34Румыния1304
34Венесуэла1304
36ЮАР1203
36Гонконг1203
36Словакия1203
39Австрия1135
39Сербия1135
39Индонезия1135
42Бельгия1113
42Эфиопия1113
44Тунис1102
44Филиппины1102
46Турция1056
47Ирландия1023
47Израиль1023
49Эстония1012
49Фиджи1012
49Белоруссия1012
49Иран1012
49Латвия1012
54Таиланд1001
54Бермудские острова1001
54Пуэрто-Рико1001
54Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Армения0213
61Украина0167
62Монголия0123
62Португалия0123
64Уганда0112
64Кения0112
64Сан-Марино0112
64Индия0112
64Киргизия0112
64Нигерия0112
70Болгария0101
70Туркмения0101
70Иордания0101
70Северная Македония0101
74Казахстан0033
74Мексика0033
74Азербайджан0033
77Египет0022
78Аргентина0011
78Кувейт0011
78Кот-д'Ивуар0011
78Финляндия0011
78Малайзия0011
78Гана0011
78Намибия0011

 

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