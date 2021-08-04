Американка Маклафлин с мировым рекордом победила на Олимпиаде в беге на 400 м с барьерами

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Представительница США Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд.

Победительница преодолела дистанцию за 51,46 секунды, побив собственное предыдущее достижение (51,90), установленное 26 июня 2021 года в США. Второе место заняла ее соотечественница Далайла Мухаммад (+0,12), третьей стала представительница Нидерландов Фемке Бол (+0,57).

Маклафлин 21 год. Она является чемпионкой мира 2019 года в эстафете 4х400 метров и серебряным призером того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.

31-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами. Также в ее активе золото чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х400 метров. 21-летняя Бол является двукратной чемпионкой Европы в помещении.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (25-29-21), третьими - японцы (19-6-11). Команда России занимает пятое место, в ее активе 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Четвертыми идут представители Австралии (14-4-16).