Вяхирева: российские гандболистки становятся увереннее с каждым матчем Олимпиады

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу на Олимпиаде в Токио становится увереннее с каждым матчем, однако важно, чтобы это не расслабило игроков. Такое мнение журналистам высказала российская гандболистка Анна Вяхирева.

В среду российская сборная обыграла в четвертьфинале команду Черногории со счетом 32:26 и вышла в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с победителем встречи Норвегия - Венгрия.

"Каждый матч придает нам какой-то уверенности, но я очень переживаю, чтобы это не расслабило нас. Уж лучше мы будем немного бояться и из-за этого лучше готовиться и лучше настраиваться, нежели расслабиться из-за того, что все получается", - сказала Вяхирева.

По ее словам, каждый матч сборной не обходится без ошибок, но это дает понять, куда расти. "Была уверенность, что если сегодня будем держать свой темп, диктовать игру, то все получится. Небольшой провал случился к концу [первого тайма], но он был незначительным", - добавила спортсменка.

Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В активе команды есть также серебро Олимпиады 2008 года в Пекине. Финальный матч женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио пройдет 8 августа.