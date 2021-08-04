Трефилов: женская сборная России по гандболу подтвердила звание валидольной команды

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российские гандболистки в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио подтвердили звание валидольной команды. Об этом журналистам заявил бывший главный тренер национальной сборной, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов.

Россиянки в среду в четвертьфинале победили черногорок со счетом 32:26.

"Мы явно сильнее, но ошибки не позволяют нам оторваться: в первом тайме мы опять подпустили соперниц до разницы в два мяча. Но не зря нас называют валидольной командой", - сказал Трефилов.

По ходу встречи Трефилов выкрикивал с трибун подсказки российским гандболисткам. "Я очень хотел, чтобы наши победили. Может, заодно и примазаться к славе бочком. Но чем я могу помочь? Криками? Если я кричу "стойте!", а они бросают - это что, я им помог?" - сказал он.

В полуфинале соперником россиянок будет победитель пары Норвегия - Венгрия. Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото под руководством Трефилова. "Норвегия играет на ошибках, на контратаках. Им нельзя давать контратаковать, они всегда поддерживают высокий темп, его надо тушить", - сказал специалист.

"Должно быть еще и везение, давайте надеяться, что послезавтра оно будет. Норвегия - фаворит, но ничего страшного", - подчеркнул он.