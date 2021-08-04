Алексеев: норвежские гандболистки - не роботы, их возможно обыграть

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Женскую сборную Норвегии по гандболу, которая может стать противником российской команды в полуфинале олимпийского турнира, можно победить, нужно не расслабляться по ходу матча. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Алексей Алексеев.

В среду российская сборная обыграла в четвертьфинале команду Черногории со счетом 32:26 и вышла в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с победителем встречи Норвегия - Венгрия.

"С норвежками можно играть и побеждать, та же Черногория в квалификации переиграла их. Там тоже люди играют, а не роботы. Никакого запрограммирования на победу Норвегии я не вижу", - сказал Алексеев.

Комментируя итог матча со сборной Черногории, он отметил, что это скоростная команда, в чем-то похожая на Испанию. "Концовка первого тайма смазалась несколькими удалениями, мы оставались впятером, вчетвером. Я бы не сказал, что это усталость, может быть где-то подсознательно расслабились, [поняли] что оторвались. Самое основное, что сумели во втором тайме собраться, сделали рывок, оторвались в счете", - добавил Алексеев.

Он также добавил, что в случае игры с Норвегией в полуфинале никакого расслабления по ходу встречи допускать нельзя. "Потому что оторваться будет тяжелее", - уточнил главный тренер.

Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В активе команды есть также серебро Олимпиады 2008 года в Пекине. Финальный матч женского гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио пройдет 8 августа.