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XXXII летние Олимпийские игры

МОК назвал справедливыми результаты женского забега на 200 метров с участием Мбома

У спортсменки в организме есть набор мужских хромосом, что обеспечивает высокий уровень гормона тестостерона, соответствующий мужскому

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Результаты финального забега среди женщин на дистанции 200 метров с участием намибийки Кристин Мбома являются справедливыми. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

18-летняя бегунья выиграла серебро Олимпиады в Токио, уступив только Элейн Томпсон из Ямайки. У Мбома в организме есть набор мужских хромосом, что обеспечивает высокий уровень гормона тестостерона, соответствующий мужскому.

"Это справедливые соревнования. Да, нами выработаны указания, но именно международные федерации вырабатывают правила по каждому виду и дисциплине отдельно", - сказал он.

Спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона запрещено выступать на соревнованиях 400, 800 и 1 500 метров.

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XXXII летние Олимпийские игры
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