Оргкомитет Игр в Токио: массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Случай массового инфицирования новым коронавирусом среди членов сборной Греции по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио является очагом заражения. Об этом в среду заявил представитель оргкомитета "Токио-2020" Масанори Такая.

"Мы вынуждены признать это очагом заражения", - передает его слова агентство Киодо.

По данным агентства, инфицирование было выявлено у пяти членов греческой сборной, включая спортсменов и вспомогательный персонал. В связи с положительным тестом на коронавирус зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции объявил, что из-за выявления инфицирования оргкомитет Игр отстранил сборную от соревнований в дуэтах и командном турнире.

4 августа оргкомитет сообщил об обнаружении заражения у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало суточным максимумом соответствующего показателя.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.