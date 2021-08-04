Японка Ёсодзуми стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу в дисциплине "парк"

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Японка Сакура Ёсодзуми завоевала золотую медаль в скейтбординге в дисциплине "парк" на Олимпийских играх в Токио.

Через год в Токио разыграют первые медали в скейтбординге

На Олимпиаду с городских улиц.

На Олимпиаду с городских улиц. Через год в Токио разыграют первые медали в скейтбординге

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Результат лучшей попытки 19-летней Ёсодзуми составил 60,09 балла. Второе место заняла ее 12-летняя соотечественница Кокона Хираки (59,04), третье - 13-летняя британка Скай Браун (56,47). Российские спортсменки не участвовали в соревнованиях.

Ёсодзуми является победительницей чемпионата мира 2018 года, а также серебряным призером мирового первенства (2019).

Скейтбординг дебютировал в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, завоевавшая 32 золотые, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей. Второй идет команда США (25-29-21), третье место занимает команда Японии (20-7-11). Сборная России располагается на пятой строчке, имея в активе 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.