Клишина заявила, что не намерена оставаться в спорте вопреки всему и до победного конца

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму ноги в квалификации олимпийского турнира в Токио, не собирается оставаться в спорте до последних сил и пока не думает о том, сможет ли выступить на Играх-2024 в Париже. Об этом Клишина сообщила ТАСС.

В двух первых попытках квалификации спортсменка сделала хорошие дальние прыжки, но с заступом. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра. Медицинское обследование выявило разрыв одной мышцы.

"Думаю ли я сейчас о следующей Олимпиаде 2024 года в Париже? Пока нет. Но я также не думала бы об этом старте, если бы на груди висела золотая медаль Токио. У меня нет такой цели, чтобы тренироваться и выступать до победного конца", - сказала Клишина.

"Я буду ориентироваться на свой организм, у меня никогда не будет такого: вот дотяну до следующего старта, и потом уйду. Мне не хочется добиваться результата вопреки всему, если с моим телом будет что-то не в порядке. Конечно, я мечтаю завершить свою спортивную карьеру на хорошей ноте. Но тянуть резину до последнего я тоже не хочу, и если делать дело, то делать его хорошо", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Клишиной 30 лет, на чемпионате мира 2017 года в Лондоне она выиграла серебряную награду.