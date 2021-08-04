Привалова: травмы российских легкоатлетов связаны со стрессом из-за допуска на Игры

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова видит четкую взаимосвязь травм российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио и стресса, который команда переживала на протяжении последних месяцев из-за сложностей допуска на Игры. Таким мнением Привалова поделилась с ТАСС.

В среду российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за надрыва ахиллова сухожилия. В воскресенье прыгунья в длину Дарья Клишина во время разбега в квалификационных соревнованиях повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Закономерность ли это? Думаю, да, - сказала Привалова. - Сергей в стрессе с января жил, представляете себе это напряжение? Там где тонко, там и рвется. Был бы помоложе, проскочило бы, а у него такой багаж многолетних выступлений".

"Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене - не просто так же все эти травмы. Выпустят - не выпустят, пустят - не пустят, дадут статус - не дадут. Когда человек на грани, все действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни".

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.