Снявшемуся с Олимпиады легкоатлету Шубенкову может понадобиться операция

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Чемпиону мира в беге на 110 м с барьерами россиянину Сергею Шубенкову может понадобиться операция, одним из вариантов, где может она пройти, является Германия. Об этом ТАСС сообщила и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Во вторник Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования. "Если это надрыв - это операция, только в случае воспалительного процесса лучшим лечением может быть отдых. Я в 1999 году также пропустила чемпионат мира - приехала, пробежала в забеге и поняла, что дальше никак. Верю, что Сережа восстановится, верю, что через три года все будет хорошо", - сказала Привалова.

"Пока есть время, нужно до конца изучить все варианты. Он еще может находиться в Токио как минимум до последних финалов в своей дисциплине (финал в беге на 110 м с барьерами пройдет 5 августа - прим. ТАСС). Будем искать варианты, может быть в Германии, а может быть будет достаточно "почистить" травму", - добавила она.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе. В июне 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики представила список из 10 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, в их число вошел и Шубенков.

В конце января 2021 года Шубенков сообщил, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit), но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенков смог вернуть нейтральный статус и попасть в состав российской команды на Олимпиаду в Токио.