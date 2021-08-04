Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы по карате Анна Чернышева не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Федерации карате России.

"Очень грустная новость пришла из Японии - наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", - говорится в сообщении.

Чернышевой 19 лет, она является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг. Олимпиада в Токио является первой, в программу которой вошло карате.

Согласно ранее опубликованному пресс-релизу оргкомитета Игр, 4 августа общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Медали в турнире по карате в весовой категории до 55 кг будут разыграны 5 августа.