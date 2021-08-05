Женская сборная США по футболу завоевала бронзу Олимпиады

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Футболистки сборной США победили команду Австралии со счетом 4:3 в матче за третье место на Олимпийских играх в Токио.
У нас тут лучший гол Олимпиады. Прямым ударом с углового. Это надо видеть— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Всё случилось в матче за третье место между австралийками и американками. Игра еще идет, а девушки уже наколотили шесть мячей. Но вот этот от Меган Рапино – просто pic.twitter.com/WhlSrl56kc
Дублями в составе американок отметились Меган Рапино (8-я, 21-я минуты) и Карли Ллойд (45+1, 51). У австралиек голы забили Саманта Керр (17), Кейтлин Фурд (54) и Эмили Гилник (90). Первый гол в матче Рапино забила прямым ударом с углового.
Сборная США четырежды становилась олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008, 2012). Австралийки в Токио показали лучший результат на Олимпийских играх, ранее их высшим достижением был выход в четвертьфинал.
В финале Олимпиады сыграют сборные Швеции и Канады. Матч пройдет 6 августа. На Олимпийских играх 2016 года победителем стала сборная Германии.
Сборная США завоевала 25-ю бронзовую медаль и занимает второе место в медальном зачете, также на счету американских спортсменов 27 золотых и 34 серебряные награды. Первое место в зачете занимает команда Китая (33 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), третьими идут японцы (21-8-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - британцы (16-18-16), шестыми - россияне (15-21-19).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|33
|24
|16
|73
|2
|США
|27
|34
|25
|85
|3
|Япония
|21
|8
|14
|43
|4
|Австралия
|17
|4
|18
|39
|5
|Великобритания
|16
|18
|16
|50
|6
|Россия
|15
|21
|19
|55
|7
|Германия
|9
|9
|16
|34
|8
|Италия
|7
|10
|17
|34
|9
|Нидерланды
|7
|8
|9
|24
|10
|Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|11
|Франция
|6
|10
|9
|25
|12
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|13
|Венгрия
|5
|7
|3
|15
|14
|Куба
|5
|3
|4
|12
|15
|Канада
|4
|5
|8
|17
|16
|Бразилия
|4
|4
|8
|16
|17
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|18
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|19
|Польша
|3
|3
|4
|10
|20
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|21
|Ямайка
|3
|1
|3
|7
|22
|Швеция
|2
|5
|0
|7
|23
|Тайвань
|2
|4
|5
|11
|24
|Грузия
|2
|4
|1
|7
|25
|Дания
|2
|2
|4
|8
|26
|Норвегия
|2
|2
|1
|5
|27
|Словения
|2
|1
|1
|4
|27
|Иран
|2
|1
|1
|4
|29
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|30
|Греция
|2
|0
|1
|3
|30
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|32
|Косово
|2
|0
|0
|2
|32
|Катар
|2
|0
|0
|2
|34
|Испания
|1
|4
|5
|10
|35
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|35
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|37
|Украина
|1
|2
|9
|12
|38
|Кения
|1
|2
|2
|5
|38
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|40
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|40
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|42
|Сербия
|1
|1
|4
|6
|43
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|43
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|45
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|46
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|46
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|46
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|46
|Филиппины
|1
|1
|1
|3
|50
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|51
|Турция
|1
|0
|5
|6
|52
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|52
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|54
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|54
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|54
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|54
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|54
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|59
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|59
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|59
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|62
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|62
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|62
|Армения
|0
|2
|1
|3
|62
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|66
|Индия
|0
|1
|3
|4
|67
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|67
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|67
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|67
|Болгария
|0
|1
|1
|2
|71
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|71
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|71
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
|Казахстан
|0
|0
|6
|6
|76
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|76
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|76
|Египет
|0
|0
|3
|3
|79
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|80
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|80
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|80
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|80
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|80
|Гана
|0
|0
|1
|1
|80
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|80
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1