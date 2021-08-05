Женская сборная США по футболу завоевала бронзу Олимпиады

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Футболистки сборной США победили команду Австралии со счетом 4:3 в матче за третье место на Олимпийских играх в Токио.

У нас тут лучший гол Олимпиады. Прямым ударом с углового. Это надо видеть Всё случилось в матче за третье место между австралийками и американками. Игра еще идет, а девушки уже наколотили шесть мячей. Но вот этот от Меган Рапино – просто pic.twitter.com/WhlSrl56kc

Дублями в составе американок отметились Меган Рапино (8-я, 21-я минуты) и Карли Ллойд (45+1, 51). У австралиек голы забили Саманта Керр (17), Кейтлин Фурд (54) и Эмили Гилник (90). Первый гол в матче Рапино забила прямым ударом с углового.

Сборная США четырежды становилась олимпийским чемпионом (1996, 2004, 2008, 2012). Австралийки в Токио показали лучший результат на Олимпийских играх, ранее их высшим достижением был выход в четвертьфинал.

В финале Олимпиады сыграют сборные Швеции и Канады. Матч пройдет 6 августа. На Олимпийских играх 2016 года победителем стала сборная Германии.

Сборная США завоевала 25-ю бронзовую медаль и занимает второе место в медальном зачете, также на счету американских спортсменов 27 золотых и 34 серебряные награды. Первое место в зачете занимает команда Китая (33 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), третьими идут японцы (21-8-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - британцы (16-18-16), шестыми - россияне (15-21-19).

Олимпиада завершится 8 августа.