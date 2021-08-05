Титов предложил вручать гимнастам медали одного достоинства при равенстве баллов

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) и глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов вынесет на исполком международной организации предложение вручать спортсменам медали одного достоинства при равенстве баллов. Об этом Титов сообщил ТАСС.

"Я уже обсудил этот вопрос с руководителем Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе - я хочу внести на исполком предложение отменить это ковыряние в деталях, если совпал счет. Если счет одинаковый, все, вторая медаль. Мы договорились, что на ближайшем заседании исполкома международной федерации я такое обращение подам", - сказал Титов.

Ближайший исполком Международной федерации гимнастики пройдет в формате видеоконференции в Лозанне 18 и 19 августа.

В понедельник россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в опорном прыжке, набрав 14,783 балла. Первое место занял представитель Южной Кореи Син Чжи Хван, который показал такой же результат, но, согласно регламенту FIG, победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по результату в лучшей из двух попыток. Кроме того, в понедельник россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую награду в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла. Такое же количество баллов набрала японка Маи Мураками, в итоге обе спортсменки получили бронзовые медали.

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала восемь медалей на Олимпийских играх в Токио - две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Победы на Играх одержали женская и мужская сборные в командном многоборье. В общем зачете спортивной гимнастики россияне заняли второе место, уступив китайским спортсменам, в активе которых четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.