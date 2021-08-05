Российский борец вольного стиля Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в весе до 57 кг

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В финале он победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

В 1/8 финала Угуев победил Гилмана (5:4). В четвертьфинале он оказался сильнее Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана, схватка закончилась со счетом 6:6, россиянин победил по последнему результативному действию. В полуфинале Угуев победил иранца Резу Атри (8:3).

Угуеву 26 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019), а также серебряным (2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов Европы. В 2019 году борец завоевал бронзу на Европейских играх.

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей, поднялась на пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (33-24-16), вторыми идут американцы (27-34-26), третьими - японцы (21-9-14). Четвертое место занимает команда Австралии (17-4-18), шестое - сборная Великобритании (16-18-16).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.