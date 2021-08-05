Шмелева: самарский опыт любительской лиги необходимо распространить на все регионы

САМАРА, 5 августа. /ТАСС/. Опыт Регулярной футбольной любительской лиги (РФЛ), которая зародилась в Самарской области, необходимо распространить на все регионы для гармонизации образования детей. Такое мнение выразила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в четверг во время посещения манежа "РФЛ-Арена" в Самаре, передает пресс-служба правительства Самарской области.

"Можно сказать, что опыт Регулярной футбольной любительской лиги в Самарской области уже включен в народную программу "Единой России". Мы приложим все усилия для его распространения по стране с учетом инфраструктуры в регионах. Это пример гармонизации образования: когда ребенок, который учится в школе, приходит сюда и безопасно занимается спортом, с тренером, имеющим высокий уровень подготовки. Вместе с тем инфраструктуру используют профессиональные спортсмены", - цитирует пресс-служба Шмелеву.

При этом руководитель "Сириуса" отметила, что на площадке сформирована доступная спортивная среда, которая не создает барьеров для занятий спортом детей с особенностями развития. "Они получают бесценный опыт взаимодействия с тренерами, который может определить их судьбу. И, конечно, развитие такой практики ставит вопрос подготовки тренеров", - сказала она.

РФЛ основана в 2013 году в Самаре, здесь проводится и самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд.

Формат матчей - 5х5, поля 20х40 м с искусственной травой. Самым глобальным событием лиги является ежегодный всероссийский футбольный турнир "РФЛ-Мегаволга", который проходит в Самаре каждое лето и собирает огромное количество команд из разных городов России. Турниры РФЛ проходят в Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Саратове.