"Возвращение в большие шахматы". Карякин снова сыграет в турнире претендентов

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин завоевал право выступить на турнире претендентов на мировую шахматную корону по итогам Кубка мира, который завершился в Сочи в четверг. 31-летний шахматист добился этого права, несмотря на поражение в финале от представителя Польши Яна-Кшиштофа Дуды.

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Финальный матч состоял из двух партий. В среду, когда Карякин играл белыми фигурами, была зафиксирована ничья. В четверг россиянин уступил, играя черными. Перед решающей партией между Карякиным и Дудой символический первый ход сделал гость Кубка мира, действующий обладатель Кубка Гагарина, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Сергей Толчинский. Он в шутку отметил, что хотел помочь россиянину и пойти пешкой h2, "но Дуда не разрешил почему-то". По итогам Кубка мира Карякин и Дуда гарантировали себе участие в турнире претендентов 2022 года. Ранее туда квалифицировался азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, получивший путевку от Международной шахматной федерации (FIDE) в качестве компенсации за пропуск предыдущего турнира, в котором он отказался принимать участие из-за пандемии коронавируса. Еще один россиянин, 26-летний Владимир Федосеев, в полуфинале уступивший Карякину, в матче за третье место встречался с занимающим первое место в рейтинге FIDE норвежцем Магнусом Карлсеном, который является действующим чемпионом мира, удерживая это звание с 2013 года. В среду россиянин в первой партии проиграл Карлсену белыми фигурами. Во второй партии в четверг норвежец также одержал победу. В общей сложности в Кубке мира 2021 года принимали участие 206 шахматистов, среди которых было 24 россиянина. Победитель турнира получил $110 тыс. Общий призовой фонд соревнования составил $1,9 млн. Карьера Карякина может выйти на новый виток Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в разговоре с ТАСС заявил, что Карякин и Федосеев, по его мнению, показали высокий класс игры. "И то, что Карякин с первой же возможности отобрался в турнир претендентов, - достижение. То, что Федосеев показал достойный результат, говорит о том, что он может войти в состав сборной России. Поставленные задачи шахматисты решили", - отметил он.

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Также он высказался и по поводу организации турнира в Сочи - по его словам, Кубок мира на юге России "проведен на высочайшем уровне". "Пандемия коронавируса была преодолена нашим турниром и не помешала - это тоже успех", - добавил глава ФШР. Гроссмейстер Сергей Шипов, рассуждая в разговоре с ТАСС об итогах турнира, главным событием назвал возвращение Карякина в большие шахматы. "Он, судя по всему, провел работу над ошибками и в целом очень достойно провел турнир, вернулся в турнир претендентов. Это, конечно же, говорит о том, что его карьера может выйти на новый виток", - сказал собеседник агентства. Карякин занимает 14-е место в рейтинге FIDE. Он становился победителем Кубка мира в 2015 году, обыграв тогда в финале соотечественника Петра Свидлера. Также Карякин является победителем турнира претендентов 2016 года. В матче за шахматную корону он уступил Магнусу Карлсену на тай-брейке. Также Шипов выразил сожаление по поводу того, что Федосеев не попал в число участников турнира претендентов. "Тут уже виноват Магнус Карлсен, который, к сожалению, в полуфинале проиграл Дуде и лишил Федосеева шанса побороться за это претендентское место. Если бы Магнус проходил в финал, матч Федосеев - Дуда превращался бы в претендентский поединок", - отметил эксперт. Федосееву 26 лет, он занимает 40-е место в рейтинге FIDE. В 2013 году россиянин стал абсолютным чемпионом Европы среди юношей до 18 лет. В 2017 году на чемпионате мира по быстрым шахматам россиянин поделил 1-3-е места на чемпионате мира по быстрым шахматам. Костенюк - одна из главных сил российских шахмат Эта неделя началась в Сочи с первого в истории финала женского Кубка мира, за трофей боролись две россиянки - 37-летняя Александра Костенюк и 22-летняя Александра Горячкина. Костенюк выиграла белыми фигурами первую партию и после ничьей во второй партии стала победительницей турнира. В матче за третье место играли украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи, по итогам двух партий с классическим контролем времени шахматистки не сумели выявить победителя. На тай-брейке во вторник победу одержала представительница Китая.

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