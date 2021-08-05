Футболист "Партизана" Натхо назвал ничью с "Сочи" неплохим результатом

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. "Партизан" добился приемлемого результата, сыграв вничью с "Сочи" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сербского клуба Бибрас Натхо, ранее выступавший за "Рубин" и ЦСКА.

В четверг "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Партизаном" со счетом 1:1. Российская команда открыла счет с пенальти. Видеоповтор показал, что нарушение, за которое назначили 11-метровый, произошло за пределами штрафной площади. Игра проходила без применения системы VAR.

"Это был сложный матч, из-за погоды было тяжело играть сегодня, - сказал Натхо. - Ничья со счетом 1:1 - это неплохой результат. Но я думаю, что рефери решил исход игры, я не люблю такое".

"Мы знали, что "Сочи" является сильным клубом, который завершил прошлый чемпионат России на пятом месте. Я уверен, что это великолепная команда. Я по себе знаю, что непросто играть в чемпионате России. Мы ждали хорошей борьбы от обеих команд, неплохой результат, однако теперь мы хотим выиграть дома".

Ответная встреча пройдет 12 августа в Белграде. Победитель противостояния сыграет с сильнейшим из пары "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения).