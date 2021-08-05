Дождь смыл надписи на форме футболистов "Рубина" в матче Лиги конференций

ТАСС, 5 августа. Дождь испортил форму футболистов казанского "Рубина" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом".
Футболисты "Рубина" вышли на матч в третьем (резервном) комплекте формы золотистого цвета. Основная форма клуба красного цвета, вторая - зеленого.
Номера и фамилии на футболках игроков начали отклеиваться по ходу первого тайма. В перерыве пришлось подрисовать недостающие элементы, в связи с этим начало второго тайма было задержано на несколько минут. Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил возобновление матча после перерыва.
Встреча проходит в Польше.
«Рубин» продолжает удивлять – они вышли с нарисованными номерами на футболках— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Некоторым пришлось поменять футболку. Это как вообще? https://t.co/Z3RasEnlW3 pic.twitter.com/lWJLLxomSu