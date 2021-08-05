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Лига конференций

Дождь смыл надписи на форме футболистов "Рубина" в матче Лиги конференций

В перерыве недостающие буквы и цифры пришлось дорисовать

ТАСС, 5 августа. Дождь испортил форму футболистов казанского "Рубина" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом".

Футболисты "Рубина" вышли на матч в третьем (резервном) комплекте формы золотистого цвета. Основная форма клуба красного цвета, вторая - зеленого.

Номера и фамилии на футболках игроков начали отклеиваться по ходу первого тайма. В перерыве пришлось подрисовать недостающие элементы, в связи с этим начало второго тайма было задержано на несколько минут. Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил возобновление матча после перерыва.

Встреча проходит в Польше.

 

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