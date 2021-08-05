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Лига конференций

"Рубин" сыграл вничью с польским "Ракувом" в первом матче квалификации Лиги конференций

Встреча в Польше завершилась со счетом 0:0
Дарко Йевтич Егор Алеев/ТАСС
Описание
Дарко Йевтич
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Казанский "Рубин" сыграл вничью с польским "Ракувом" со счетом 0:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в Польше.

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По ходу первого тайма "Рубин" сделал две вынужденные замены из-за травм, на 18-й минуте вместо Александра Зуева вышел Владислав Игнатьев, на 29-й минуте Михаил Костюков заменил Олега Шатова.

В первом тайме футболисты "Рубина" столкнулись с проблемами с экипировкой. Номера и фамилии на игровых футболках начали отклеиваться. В перерыве недостающие элементы нанесения были дорисованы подручными средствами.

"Рубин" по итогам прошедшего сезона занял четвертое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Последний раз до этого "Рубин" играл в еврокубках в сезоне-2015/16, клуб отобрался через квалификацию в групповой раунд Лиги Европы, но не сумел по его итогам выйти в плей-офф. "Ракув" по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата Польши и обладателем кубка страны, польский клуб впервые участвует в еврокубках. "Ракув" начал выступление в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, на этой стадии польский клуб прошел литовскую "Судуву" (0:0; 0:0, 4:3 - по пенальти).

Ранее в четверг на этой же стадии турнира "Сочи" сыграл вничью с сербским "Партизаном" (1:1). Ответные игры состоятся 12 августа. Победитель противостояния "Рубин" - "Ракув" сыграет с сильнейшим из пары "Гент" (Бельгия) - РФШ (Латвия).

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