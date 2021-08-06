В пятницу на Олимпиаде пройдут финальные поединки в боксе и борьбе с участием россиян

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в пятницу проведет финальный бой олимпийского турнира в тяжелом весе, в решающем поединке соревнований по вольной борьбе выступит Заурбек Сидаков. Всего 6 августа на Олимпиаде разыграют 23 золотые медали.

Помимо Гаджимагомедова, которому будет противостоять кубинец Хулио Ла Круз, в боксерском турнире в пятницу также выступит Зенфира Магомедалиева, ее соперницей по полуфиналу станет китаянка Ли Цян.

Сидаков в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Путь ко второму олимпийскому золоту начнет победитель Игр 2016 года, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), в категории до 65 кг выступит победитель мирового первенства Гаджимурад Рашидов. В вольной борьбе у женщин стартует чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг).

В спортивной ходьбе на 20 км выступит Эльвира Хасанова. Соревнования пройдут в Саппоро. Соревнования были перенесены на север Японии с тем, чтобы спортсмены не страдали от жары, однако сейчас в столице зимних Игр 1972 года также установилась жаркая погода (свыше 30 градусов тепла).

В современном пятиборье комплект медалей разыграют женщины. На награду могут рассчитывать россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.

Как в Рио

Женская команда России по гандболу, являющаяся олимпийским чемпионом 2016 года, постарается вновь выйти в финал. В полуфинале ей будет противостоять сборная Норвегии - одна из сильнейших команд мира. В 1/2 финала Игр в Рио-де-Жанейро россиянки сумели вырвать у скандинавок победу в овертайме.