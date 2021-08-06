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XXXII летние Олимпийские игры

В пятницу на Олимпиаде пройдут финальные поединки в боксе и борьбе с участием россиян

Всего 6 августа на Играх в Токио разыграют 23 золотые медали
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в пятницу проведет финальный бой олимпийского турнира в тяжелом весе, в решающем поединке соревнований по вольной борьбе выступит Заурбек Сидаков. Всего 6 августа на Олимпиаде разыграют 23 золотые медали.

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Помимо Гаджимагомедова, которому будет противостоять кубинец Хулио Ла Круз, в боксерском турнире в пятницу также выступит Зенфира Магомедалиева, ее соперницей по полуфиналу станет китаянка Ли Цян.

Сидаков в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Путь ко второму олимпийскому золоту начнет победитель Игр 2016 года, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), в категории до 65 кг выступит победитель мирового первенства Гаджимурад Рашидов. В вольной борьбе у женщин стартует чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг).

В спортивной ходьбе на 20 км выступит Эльвира Хасанова. Соревнования пройдут в Саппоро. Соревнования были перенесены на север Японии с тем, чтобы спортсмены не страдали от жары, однако сейчас в столице зимних Игр 1972 года также установилась жаркая погода (свыше 30 градусов тепла).

В современном пятиборье комплект медалей разыграют женщины. На награду могут рассчитывать россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.

Как в Рио

Женская команда России по гандболу, являющаяся олимпийским чемпионом 2016 года, постарается вновь выйти в финал. В полуфинале ей будет противостоять сборная Норвегии - одна из сильнейших команд мира. В 1/2 финала Игр в Рио-де-Жанейро россиянки сумели вырвать у скандинавок победу в овертайме.

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Футбольные команды России на Олимпиаду не отобрались, но без представителей страны турнир не проходит - арбитру Анастасии Пустовойтовой доверили судить женский финал с участием сборных Швеции и Канады. Из-за жары время начала матча было перенесено на вечер - игра начнется в 21:00 (15:00 мск).

Также в пятницу впервые в истории олимпийского движения будут разыграны медали в женском скалолазании. Российские спортсменки в финал отобраться не смогли.

Стартует индивидуальное многоборье в художественной гимнастике. В квалификации выступят многократные чемпионки мира сестры Аверины - Арина и Дина.

В прыжках в воду с 10-метровой вышки на предварительном этапе выступят Александр Бондарь и Виктор Минибаев, которые стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует команда Китая (34-24-16), вторыми идут американцы (29-35-27), третьими - японцы (22-10-14), четвертыми - австралийцы (17-5-19). Сборная России занимает пятую строчку (16-22-20).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай34241674
2США29352791
3Япония22101446
4Австралия1751941
5Россия16222058
6Великобритания16181751
7Германия991634
8Франция711927
9Италия7101835
10Нидерланды791026
11Новая Зеландия76619
12Южная Корея64919
13Венгрия57315
14Канада55818
15Куба53412
16Бразилия44816
17Чехия4329
18Испания34512
18Швейцария34512
20Польша33410
21Хорватия3328
22Ямайка3137
23Бельгия3115
24Швеция2507
25Тайвань24612
26Грузия2417
27Дания2248
28Норвегия2215
28Иран2215
30Словения2114
31Эквадор2103
32Греция2013
32Узбекистан2013
34Косово2002
34Катар2002
36Украина13913
37Румыния1304
37Венесуэла1304
39Кения1225
39Гонконг1225
41ЮАР1203
41Словакия1203
42Турция1157
42Австрия1157
45Сербия1146
46Индонезия1135
47Португалия1124
47Болгария1124
49Эфиопия1113
49Уганда1113
49Белоруссия1113
49Филиппины1113
53Тунис1102
54Ирландия1023
54Израиль1023
56Эстония1012
56Фиджи1012
56Латвия1012
56Таиланд1012
60Бермудские острова1001
60Багамские острова1001
60Пуэрто-Рико1001
60Марокко1001
64Колумбия0314
65Индия0235
66Доминиканская республика0213
66Армения0213
66Киргизия0213
69Монголия0123
69Сан-Марино0123
71Иордания0112
71Нигерия0112
73Туркмения0101
73Северная Македония0101
73Намибия0101
76Казахстан0077
77Мексика0033
77Азербайджан0033
77Египет0033
80Финляндия0022
81Аргентина0011
81Кувейт0011
81Кот-д'Ивуар0011
81Малайзия0011
81Гана0011
81Сирия0011
81Буркина-Фасо0011
81Гренада0011

 

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