В пятницу на Олимпиаде пройдут финальные поединки в боксе и борьбе с участием россиян

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в пятницу проведет финальный бой олимпийского турнира в тяжелом весе, в решающем поединке соревнований по вольной борьбе выступит Заурбек Сидаков. Всего 6 августа на Олимпиаде разыграют 23 золотые медали.
Помимо Гаджимагомедова, которому будет противостоять кубинец Хулио Ла Круз, в боксерском турнире в пятницу также выступит Зенфира Магомедалиева, ее соперницей по полуфиналу станет китаянка Ли Цян.
Сидаков в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг встретится с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Путь ко второму олимпийскому золоту начнет победитель Игр 2016 года, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), в категории до 65 кг выступит победитель мирового первенства Гаджимурад Рашидов. В вольной борьбе у женщин стартует чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг).
В спортивной ходьбе на 20 км выступит Эльвира Хасанова. Соревнования пройдут в Саппоро. Соревнования были перенесены на север Японии с тем, чтобы спортсмены не страдали от жары, однако сейчас в столице зимних Игр 1972 года также установилась жаркая погода (свыше 30 градусов тепла).
В современном пятиборье комплект медалей разыграют женщины. На награду могут рассчитывать россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.
Как в Рио
Женская команда России по гандболу, являющаяся олимпийским чемпионом 2016 года, постарается вновь выйти в финал. В полуфинале ей будет противостоять сборная Норвегии - одна из сильнейших команд мира. В 1/2 финала Игр в Рио-де-Жанейро россиянки сумели вырвать у скандинавок победу в овертайме.
Футбольные команды России на Олимпиаду не отобрались, но без представителей страны турнир не проходит - арбитру Анастасии Пустовойтовой доверили судить женский финал с участием сборных Швеции и Канады. Из-за жары время начала матча было перенесено на вечер - игра начнется в 21:00 (15:00 мск).
Также в пятницу впервые в истории олимпийского движения будут разыграны медали в женском скалолазании. Российские спортсменки в финал отобраться не смогли.
Стартует индивидуальное многоборье в художественной гимнастике. В квалификации выступят многократные чемпионки мира сестры Аверины - Арина и Дина.
В прыжках в воду с 10-метровой вышки на предварительном этапе выступят Александр Бондарь и Виктор Минибаев, которые стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках.
В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует команда Китая (34-24-16), вторыми идут американцы (29-35-27), третьими - японцы (22-10-14), четвертыми - австралийцы (17-5-19). Сборная России занимает пятую строчку (16-22-20).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|34
|24
|16
|74
|2
|США
|29
|35
|27
|91
|3
|Япония
|22
|10
|14
|46
|4
|Австралия
|17
|5
|19
|41
|5
|Россия
|16
|22
|20
|58
|6
|Великобритания
|16
|18
|17
|51
|7
|Германия
|9
|9
|16
|34
|8
|Франция
|7
|11
|9
|27
|9
|Италия
|7
|10
|18
|35
|10
|Нидерланды
|7
|9
|10
|26
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|12
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|13
|Венгрия
|5
|7
|3
|15
|14
|Канада
|5
|5
|8
|18
|15
|Куба
|5
|3
|4
|12
|16
|Бразилия
|4
|4
|8
|16
|17
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|18
|Испания
|3
|4
|5
|12
|18
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|20
|Польша
|3
|3
|4
|10
|21
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|22
|Ямайка
|3
|1
|3
|7
|23
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|24
|Швеция
|2
|5
|0
|7
|25
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|26
|Грузия
|2
|4
|1
|7
|27
|Дания
|2
|2
|4
|8
|28
|Норвегия
|2
|2
|1
|5
|28
|Иран
|2
|2
|1
|5
|30
|Словения
|2
|1
|1
|4
|31
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|32
|Греция
|2
|0
|1
|3
|32
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|34
|Косово
|2
|0
|0
|2
|34
|Катар
|2
|0
|0
|2
|36
|Украина
|1
|3
|9
|13
|37
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|37
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|39
|Кения
|1
|2
|2
|5
|39
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|41
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|41
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|42
|Турция
|1
|1
|5
|7
|42
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|45
|Сербия
|1
|1
|4
|6
|46
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|47
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|47
|Болгария
|1
|1
|2
|4
|49
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|49
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|49
|Белоруссия
|1
|1
|1
|3
|49
|Филиппины
|1
|1
|1
|3
|53
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|54
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|54
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|56
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|56
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|56
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|56
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|60
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|60
|Багамские острова
|1
|0
|0
|1
|60
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|60
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|3
|1
|4
|65
|Индия
|0
|2
|3
|5
|66
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|66
|Армения
|0
|2
|1
|3
|66
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|69
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|71
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|71
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|73
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|73
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|73
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|77
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|77
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
|Египет
|0
|0
|3
|3
|80
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|81
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|81
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|81
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|81
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|81
|Гана
|0
|0
|1
|1
|81
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|81
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|81
|Гренада
|0
|0
|1
|1