Невозможное возможно. Лионель Месси покинул "Барселону"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Испанская "Барселона" в четверг на официальном сайте объявила о том, что главная звезда и капитан команды, шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси не останется в футбольном клубе из Каталонии. Предыдущий контракт 34-летнего аргентинца с сине-гранатовыми истек 30 июня, после чего он больше месяца находился в статусе свободного агента.

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Клуб и игрок достигли договоренности о подписании нового соглашения, но не смогли заключить его. "Несмотря на то, что "Барселона" и Лионель Месси достигли соглашения и явно намеревались сегодня подписать новый контракт, это не произойдет из-за финансовых и структурных препятствий [регламента чемпионата Испании]. Как следствие этой ситуации, Месси больше не сможет оставаться в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют о том, что в конце концов желания игрока и клуба не могут быть выполнены", - говорится в заявлении испанского клуба. Ситуация, в которой оказались титулованный клуб и один из самых популярных и успешных спортсменов в мире, возникла из-за сочетания двух факторов - финансовых проблем "Барселоны" и строгости руководства Ла Лиги как организатора чемпионата Испании. Факт существования потолка зарплат в этом турнире стал заметен общественности на фоне пандемии коронавируса, когда доходы клубов резко сократились. Согласно регламенту, объем расходов должен зависеть от заработков клуба. В сезоне-2019/2020 "Барселона" тратила на зарплаты €671 млн, а теперь руководству необходимо сократить эту расходную часть до €383 млн, чтобы вписаться в обозначенный выше потолок зарплат. Сейчас клуб тратит на оплату труда 110% от дохода, в связи с чем не может регистрировать новых игроков. Летом "Барселона" попыталась разгрузить платежную ведомость, расставшись с семью игроками в возрасте от 21 до 24 лет, но лишь трое из них были проданы: левый защитник Хуниор Фирпо перешел в английский "Лидс", полузащитник Карлес Аленья - в испанский "Хетафе", центральный защитник Жан-Клер Тодибо - во французскую "Ниццу". По оценкам портала Transfermarkt, на их продаже клуб может заработать €28,5 млн. Экономятся средства и на зарплату, но они не идут ни в какое сравнение с годовым доходом Месси от игры в футбол без учета бонусов и рекламных контрактов, который, по данным Forbes, равен €82 млн. В таких условиях рассчитывать на то, что каталонцам будет разрешено подписать новый контракт с возрастным аргентинцем, можно было только в виде исключения, но его не произошло. 2020-й: в шаге от ухода В уход Месси из "Барселоны" больше верилось в 2020 году, когда он впервые за шесть лет остался без клубных трофеев. Год назад аргентинские и испанские СМИ активно писали о том, что форвард сине-гранатовых объявил клубу о желании уйти. По неофициальным данным, футболист собирался активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона. В прошлом августе в качестве мест продолжения карьеры аргентинца зарубежные журналисты и инсайдеры называли одни из самых богатых клубов мира - французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

Причинами такого эпатажного поведения Месси в прессе считали неудачные выступления команды в Лиге чемпионов и испортившиеся отношения с занимавшим на тот момент пост президента "Барселоны" Хосепом Бартомеу. Тогда руководство клуба, указывая на условия рассчитанного до лета 2021 года контракта, заявляло, что аргентинец сможет уйти, если кто-то выплатит прописанную в соглашении сумму отступных - €700 млн, то есть в три раза больше, чем самый дорогой трансфер в истории футбола (переход бразильца Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за €222 млн), а пункт, на который рассчитывал Месси, действовал только до 31 мая 2020 года. Сторона футболиста настаивала на том, что из-за коронавирусной паузы дедлайн должен был перенестись на 31 августа, но клуб при поддержке испанской лиги отстоял свою позицию. Та ситуация была критической, и президент "Барселоны" в конце прошлого августа пообещал, что покинет занимаемый пост, если Месси останется в команде. В начале сентября нападающий дал интервью порталу Goal, в котором рассказал, что Бартомеу нарушил слово, не дав ему уйти, как он того хотел. "Был другой способ - установить правоту в суде, но я бы никогда не пошел в суд против "Барселоны", потому что это клуб, который я люблю, клуб всей моей жизни, "Барселона" дала мне все, и я отдал ей все", - заявил Месси в начале прошлой осени. После несостоявшегося ухода Месси извинился перед болельщиками "Барселоны". А Бартомеу покинул каталонский клуб, но не с высоко поднятой головой. 26 октября он отказался уходить с занимаемого поста без проведения голосования. На следующий день после заседания совета директоров клуба он изменил свое решение. В тот день девиз "Барселоны" "Больше, чем клуб" скорее относился к Месси, а не к команде, за которую он выступал всю профессиональную карьеру. Настоящая драма каталонской "десятки" Последний сезон Месси в "Барселоне" не получился в полной мере триумфальным, но и провальным назвать его нельзя. До наступления 34-летия он в восьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, хотя "Барселона" по его итогам заняла третье место, в седьмой раз завоевал кубок страны, но вместе с командой уступил в борьбе за Суперкубок Испании, а в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов каталонский клуб без шансов проиграл ПСЖ (1:4 - дома, 1:1 - на выезде).

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Летом 2021 года он отправился в расположение сборной Аргентины на шестой в карьере Кубок Америки. Вместе с Месси команда трижды доходила до финала главного турнира Южной Америки, но каждый раз терпела неудачу. После третьего провала со сборной на этом турнире Месси даже объявил о завершении карьеры в национальной команде, но вернулся и помог аргентинцам с трудом пробиться на чемпионат мира - 2018, где команда не смогла пройти дальше 1/8 финала. Неудачи Месси со сборной Аргентины и отсутствие крупных трофеев вместе с национальной командой долгое время были поводом для насмешек над футболистом и аргументом в пользу того, что он не является великим игроком. Титул победителя молодежного чемпионата мира - 2005 и звание олимпийского чемпиона воспринимались скорее с иронией. Стоит отметить, что за плечами Месси к концу сезона-2020/21 было еще и поражение в решающем матче чемпионата мира - 2014 от команды Германии (0:1, в дополнительное время).

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