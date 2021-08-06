Теннисистка Веснина призналась, что было обидно играть на Олимпиаде без зрителей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Олимпийские игры, которые проходят в Токио, были очень важным турниром для теннисистки Елены Весниной, поэтому она сожалеет, что они прошли без зрителей. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми.

"У меня уже был опыт выступления без зрителей, но было немного обидно, - сказала Веснина. - Для меня это был очень важный турнир, ради которого я вернулась, поэтому мне не хватало аплодисментов, криков, боления - мы ведь все равно играем для зрителей. Понимали, что за нами страна, за нами следят, но безумно жалко, что Олимпиада без зрителей. В Рио были болельщики и волонтеры, было очень приятно, зрители могли вытащить тебя из самого сложного матча, с самого дна до победы, а в Токио - ты видишь прекрасный розыгрыш и слышишь всего три хлопка - конечно, это было странно".

В миксте Веснина и Карацев проиграли в финале соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. После матча спортсменка расплакалась.

"Это были слезы усталости, ведь я держалась на протяжении всех Игр. Была тяжелая нагрузка, матчи были сложными, конечно, была обида, когда закончился финал, но накатила усталость. Я позволила себе дать волю эмоциям, на Олимпиаде очень важно сохранять настрой и силы", - отметила спортсменка.

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году Веснина взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е - в парном.