Теннисистка Веснина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде без флага и гимна

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио были одеты в такую форму, что казалось, будто флаг России располагается на спине. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала теннисистка Елена Веснина.

Веснина: бытовые условия на Олимпиаде в Токио были лучше, чем в Рио-де-Жанейро

Российские атлеты в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Без гимна было непросто и непривычно, но у нас такая форма - казалось, что флаг у меня на спине, - сказала Веснина. - Да, гимна не было, но зато послушали Чайковского. Это что-то большее - никто никогда не забудет из какой ты страны. Сильнее всего эти политические войны бьют по тем, кто вообще этого не заслужил, - по тренерам, родителям".

"Каждый спортсмен, который выступает на Олимпиаде, всегда выступает за свою страну, а гимн прозвучит у нас в стране", - добавила спортсменка.

Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в парном разряде (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, в миксте Веснина и Карацев стали вторыми.

1 августа Весниной исполнилось 35 лет. В 2018 году Веснина взяла паузу в карьере в связи с беременностью, в декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 55-е - в парном.