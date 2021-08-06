{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский велогонщик Дмитриев поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в спринте

Заезд пройдет позднее в пятницу
Денис Дмитриев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Дмитриев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев уступил Джеффри Хугланду из Нидерландов в полуфинале олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Оба заезда выиграл нидерландец. Соперником Дмитриева в борьбе за бронзу будет британец Джек Карлин. Заезды за третье место пройдут позднее в пятницу.

Дмитриеву 35 лет, в его активе бронза Олимпиады 2016 года в спринте, также на его счету золотая, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью