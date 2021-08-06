Российский велогонщик Дмитриев поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр в спринте

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Дмитриев уступил Джеффри Хугланду из Нидерландов в полуфинале олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Оба заезда выиграл нидерландец. Соперником Дмитриева в борьбе за бронзу будет британец Джек Карлин. Заезды за третье место пройдут позднее в пятницу.

Дмитриеву 35 лет, в его активе бронза Олимпиады 2016 года в спринте, также на его счету золотая, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.