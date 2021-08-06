Гендиректор ФК "Сочи" прокомментировал назначение пенальти в матче с "Партизаном"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Сочи" провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с преимуществом над сербским "Партизаном", а об эпизоде с назначением пенальти в ворота команды из Белграда не хочется говорить. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

"Сочи" в четверг на домашнем стадионе "Фишт" сыграл вничью с "Партизаном" - 1:1. Автором единственного гола команды из Краснодарского края стал полузащитник Кристиан Нобоа. 36-летний эквадорец реализовал пенальти, назначенный за фол на защитнике сочинцев Сергее Терехове, который упал в штрафной площади соперника, но нарушение правил было совершено за ее пределами. После игры президент сербского клуба заявил ТАСС, что его команда не может быть довольна результатом, а судья провел нехорошую работу и назначил пенальти, которого не было. На матче работала бригада судей из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном.

"Должны были выигрывать, играли с преимуществом, - сказал Рубашко. - Эпизод с пенальти? Я не хочу даже об этом говорить - кому и в чем повезло. Заявлений президента "Партизана" не читал - если бы да кабы, ну что теперь говорить?!"

"В каждом матче, если посмотреть с разных точек, кажется, что не было [пенальти], а на самом деле был, или наоборот. Отмена правила выездного гола? Здесь значения не имеет, дома ты пропускаешь, или забиваешь на выезде - просто в сумме надо забивать больше. Думаю, ребята все понимают и будут настраиваться максимально", - добавил гендиректор "Сочи".

Главный тренер российской команды Владимир Федотов еще на предматчевой пресс-конференции отметил, что матчи в этом противостоянии пройдут в неравных условиях. 5 августа на стадионе "Фишт" с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки смогли присутствовать не более 500 человек, тогда как в Белграде, по словам наставника сочинцев, будет полный стадион. "Понятно, что дома при заполненных трибунах легче играть. В Белграде игра будет тяжелее, каждый матч с одной и той же командой может разворачиваться по-разному, поэтому будем настраиваться, а сейчас у нас "Урал" (матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги состоится 9 августа - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между "Сочи" и "Партизаном" состоится 12 августа в Белграде на стадионе "Партизана". Начало игры - 22:00 мск.