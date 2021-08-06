Мать Сидакова рассказала, что борец готовился к победе на Олимпиаде с раннего детства

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Подготовка к золотой медали Олимпийских игр в Токио для российского борца вольного стиля Заурбека Сидакова началась с первого поражения на детском турнире. Об этом ТАСС рассказала мать спортсмена Рита Сидакова.

"Заур с детства начал готовиться к Олимпиаде. Когда он пришел домой после своего первого проигрыша в детском турнире по вольной борьбе, то был очень огорчен. Все ребята с кубками, грамотами вернулись, а он ни с чем. И тогда он сказал, что впредь будет в два раза больше тренироваться, чтобы выиграть Олимпиаду. Через три месяца выиграл первый турнир, и сегодня победа на Олимпиаде", - сказала мама чемпиона.

По ее словам, перед финальной схваткой Заурбек позвонил утром и заверил, что приложит все усилия для победы. "Он был очень спокойный, будто не на Олимпиаде, а на сборах где-то был. Спросил, как мы, где папа. Я тоже старалась быть спокойной, чтобы не передавать ему свое волнение. Весь поединок просидела в самом дальнем углу дома, никогда не смотрю его схватки, и когда раздались крики радости, то поняла, что сын победил", - рассказала Рита Сидакова.

Поддерживали Заурбека Сидакова в отчем доме десятки родственников, соседи, друзья. До сих пор к семье приезжают с поздравлениями в село Зильги Правобережного района Северной Осетии.

Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Бронзу завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Россиянину 25 лет, он является двукратным чемпионом мира.