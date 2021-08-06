Матыцин: борец Сидаков провел безошибочную схватку в борьбе за золото Олимпиады

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков провел безошибочную схватку и проявил выдержку в борьбе за золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Россиянин Заурбек Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Бронзовые награды завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

"Поздравляю Заурбека Сидакова с золотом Олимпиады. Наш спортсмен - победитель чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, и мы, конечно, надеялись на его успех на Играх в Токио. Заурбек безошибочно провел финальную схватку, настрой российского борца на победу был запредельным, он проявил большую выдержку, одолел сильного соперника из Белоруссии и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Это золото стало для сборной России первым, выигранным в категории до 74 кг, с Игр-2004, когда победителем стал Бувайсар Сайтиев", - сказал Матыцин.

Сидакову 25 лет, он является двукратным чемпионом мира. Спортсмен принес сборной России 17-ю золотую награду на Олимпиаде в Токио. После 14-го медального дня Олимпиады сборная России занимает пятое место в общем зачете, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место сохранила сборная Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20).