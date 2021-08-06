Николаев: работа на Евро повлияла на назначение Карасева на матч за Суперкубок УЕФА

В пятницу стало известно, что Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". Встреча пройдет 11 августа в Белфасте. Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей - белорус Алексей Кульбаков.

"Это очень важное событие для самого арбитра, назначение на эту выставочную игру является очередным шагом к тому, чтобы в будущем рассматриваться кандидатом на большие турниры - на чемпионат мира или Европы, - сказал Николаев. - Вторая приятная новость для нас всех после назначения Анастасии Пустовойтовой на финал женского олимпийского турнира. Я уверен, что он мечтает о настоящем финале - чемпионате Европы или мира, все-таки эта та вершина, к которой стремится каждый судья. Естественно, этот шаг тоже важный, пожелать можно удачи, чтобы достойно представил российский судейский корпус".

"Безусловно, работа на Евро является шагом к этому финалу, потому что мы все видели, как хорошо наша бригада отработала, однозначно это было главным критерием отбора. Я считаю, что Карасев уже входит в число лучших судей, причем действительно заслуженно. Повторюсь, работа на Евро плюс очень лояльное расположение руководителя к нему повлияли на выбор, я уверен, что Розетти очень рад работе Сергея", - добавил Николаев.