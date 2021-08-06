Николаев: работа на Евро повлияла на назначение Карасева на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Хорошая работа на чемпионате Европы и лояльность председателя судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти повлияли на назначение россиянина Сергея Карасева главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.
В пятницу стало известно, что Карасев обслужит матч за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". Встреча пройдет 11 августа в Белфасте. Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей - белорус Алексей Кульбаков.
"Это очень важное событие для самого арбитра, назначение на эту выставочную игру является очередным шагом к тому, чтобы в будущем рассматриваться кандидатом на большие турниры - на чемпионат мира или Европы, - сказал Николаев. - Вторая приятная новость для нас всех после назначения Анастасии Пустовойтовой на финал женского олимпийского турнира. Я уверен, что он мечтает о настоящем финале - чемпионате Европы или мира, все-таки эта та вершина, к которой стремится каждый судья. Естественно, этот шаг тоже важный, пожелать можно удачи, чтобы достойно представил российский судейский корпус".
"Безусловно, работа на Евро является шагом к этому финалу, потому что мы все видели, как хорошо наша бригада отработала, однозначно это было главным критерием отбора. Я считаю, что Карасев уже входит в число лучших судей, причем действительно заслуженно. Повторюсь, работа на Евро плюс очень лояльное расположение руководителя к нему повлияли на выбор, я уверен, что Розетти очень рад работе Сергея", - добавил Николаев.
Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей ФИФА, матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).