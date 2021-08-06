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Футбол в России

Яровинский: покупка футболиста Крыховяка не вписывалась в финансовую стратегию "Рубина"

Польский полузащитник перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар"

ТАСС, 6 августа. Приобретение польского полузащитника Гжегожа Крыховяка не вписывалось в финансовую стратегию футбольного клуба "Рубин". Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор казанского клуба Олег Яровинский.

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1 августа "Краснодар" объявил о переходе 31-летнего поляка из "Локомотива".

"Я считаю, что Гжегож - это потрясающий игрок и суперсильный футболист, но его уровень зарплаты не вписывается в нашу стратегию. Думаю, он этих денег стоит, ведь Крыховяк - отличный игрок. По мне, это фигура в чемпионате России, и не разделяю мнение, что он сдал и закончился. Но мы в этом финансовом поле соревноваться не готовы, может быть, даже к счастью", - сказал Яровинский.

Крыховяку 31 год, он выступал за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за "Локомотив" в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).

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