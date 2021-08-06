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Футбол в России

"Локомотив" по итогам матча против "Уфы" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС

В первом тайме встречи чемпионата России был удален полузащитник московского клуба Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дмитрий Баринов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

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"Локомотив" в пятницу на выезде сыграл вничью с "Уфой", встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный мяч соперники железнодорожников забили с пенальти, который был назначен после вмешательства арбитров, работавших с системой видеоассистента рефери (VAR). В этом же эпизоде вторую желтую карточку полузащитнику московской команды Дмитрию Баринову показал судья Иван Сиденков. Игрок был удален с поля.

"Локомотив" будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с "Уфой". Момент с Бариновым входит в их число", - сказал собеседник агентства.

Железнодорожники набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Уфимцы набрали первое очко в сезоне и расположились на 12-м месте. В следующем туре "Локомотив" 15 августа дома сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". "Уфа" днем ранее в гостях встретится с "Нижним Новгородом".

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