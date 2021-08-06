Газизов считает, что "Уфа" была ближе к победе в матче чемпионата России с "Локомотивом"

В пятницу "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. В конце первого тайма полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Полузащитник "Уфы" Олег Иванов реализовал назначенный за нарушение пенальти.

"Мы старались играть на победу сегодня, были настроены забрать три очка у одного из лидеров чемпионата, но не получилось, - сказал Газизов. - Мне кажется, что мы были ближе к победе, но пока нам не везет. Команда двигается вперед, естественно, когда "Локомотив" меняет футболистов, контрответы для нас сложны, но ничего, будем работать".

"Я думаю, что пенальти ни у кого не вызвал сомнения. Арбитры на системе видеоассистента рефери (VAR) отработали хорошо, в принципе, нормальное судейство. Никого в составе "Уфы" не хочу выделять, вся команда играла, каждый хотел победить", - добавил Газизов.

"Уфа" набрала первое очко в сезоне и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 14 августа на выезде сыграет с "Нижним Новгородом".