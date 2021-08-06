Путин: выступления спортсменов РФ доказывают ничтожность попыток политизировать спорт

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Выступления российских спортсменов на международных состязаниях, в том числе на Олимпийских играх в Токио, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

"Я думаю, что они - наши атлеты - своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то, не имеют никакого смысла", - уверен глава российского государства.

По его мнению, решение Спортивного арбитража (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску. "Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступлений наших спортсменов", - констатировал Путин.

Он отдельно обратился к ситуации с отсутствием флага России на Олимпийских играх в Токио. "Да лучше он бы был", - заметил президент РФ. "На форме наших спортсменов, как мы видим, значок Российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что?" - добавил он.

Глава государства упомянул и замену российского гимна на музыку Петра Чайковского во время награждения олимпийцев. "Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? - поинтересовался Путин. - Ну не знаю, пусть слушают музыку Чайковского". Как заметил российский президент, это позволит миру лучше узнать русскую классическую музыку. "Пускай в мире знакомятся с российской классикой", - сказал он.

Путин обратил внимание на то, что традиционно наказание за применение допинга распространялось на отдельного спортсмена. "Всегда - такова была до сих пор мировая практика - имелось в виду отношение конкретного атлета, конкретного спортсмена или его тренера к этому. И определялась степени его вины", - констатировал он. Как заметил президент РФ, вина за допинг "всегда индивидуальная".

При этом, продолжил он, с проблемой применения допинга сталкиваются во многих странах: "Ну в велоспорте - посмотрите. Там и в гостиницах ловят с допингом, и на трассах, чего только нет. Во всех странах".

"Здесь мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять этому политическому давлению", - подытожил Путин.

Об ограничениях для России

CAS 17 декабря прошлого года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В отношении РУСАДА был принят ряд санкций. До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.