Чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в Кузбассе с 7 августа

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по парашютному спорту "Мондиаль-2020", который в прошлом году не состоялся из-за коронавируса, стартует в субботу в Кемеровской области. Он должен стать самым масштабным за всю историю проведения соревнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Кузбассе пройдет самый масштабный в истории чемпионат мира по парашютному спорту. Впервые в нем будут участвовать 550 спортсменов из 32 стран Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Чемпионат охватит семь направлений парашютного спорта", - говорится в сообщении.

В январе 2018 года Международная парашютная комиссия (IPC) приняла решение о проведении в России чемпионата мира по парашютному спорту в 2020 году. Площадкой для проведения соревнований выбраны аэродром "Танай" в Кемеровской области, где ежегодно совершается более 20 тыс. прыжков, а также аэродром "Кемерово-Северный" вблизи областного центра.

Чтобы соблюсти антиковидный протокол, чемпионат продлится в течение двух недель - до 21 августа. В первую неделю пройдут соревнования по групповой акробатике, купольному пилотированию и скоростному падению, во вторую - по артистическим дисциплинам, купольной акробатике и вингсьют-дисциплине (в специальных костюмах-"крыльях").

По данным властей, чемпионат будет открытым, зрители смогут наблюдать за выступлениями парашютистов, для гостей будут работать досуговые площадки на аэродромах. В рамках чемпионата запланирован и мультиформатный фестиваль "Небофест" с авиашоу, выставкой самолетов, вертолетов и воздушных шаров. Также пройдет музыкальный концерт с участием известных российских артистов.