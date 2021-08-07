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XXXII летние Олимпийские игры

Тест на допинг бразильянки Кайшеты дал отрицательный результат во время Олимпиады

В пятницу бразильская волейболистка была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Тест на допинг бразильской волейболистки Тандары Кайшеты во время Олимпийских игр дал отрицательный результат. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международной Федерации волейбола (FIVB).

В пятницу Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил.

"Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр", - говорится в сообщении.

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XXXII летние Олимпийские игры
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