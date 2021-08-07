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НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с Кармело Энтони

Соглашение рассчитано на один сезон
Кармело Энтони EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Кармело Энтони
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 7 августа. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с трехкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони. Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс".

Соглашение рассчитано на один сезон.

Энтони 37 лет, он выступает в НБА с 2003 года. Ранее играл за "Денвер", "Нью-Йорк Никс", "Оклахому", "Хьюстон" и "Портленд". Энтони 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза - в третью.

Энтони провел 1191 игру в НБА и занимает десятое место в истории лиги по количеству набранных очков (27 370). Лидирует в рейтинге шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков за 1 560 игр.

В составе сборной США Энтони трижды становился олимпийским чемпионом, один раз - бронзовым призером чемпионата мира.

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