"Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о подписании контракта с Уэстбруком

30 июля Уэстбрук на своей странице в Instagram опубликовал сообщение, где попрощался с "Вашингтоном", за который выступал в прошлом сезоне.

Уэстбруку 32 года. Он выступал за "Вашингтон" с 2020 года, ранее он представлял "Хьюстон" и "Оклахому". Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Ранее "Лейкерс" объявили о подписании контракта с трехкратным олимпийским чемпионом Кармело Энтони, который вместе с Уэстбруком в сезоне-2017/18 выступал за "Оклахому".

В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В минувшем сезоне он набирал в среднем 22,2 очка, делал 11,5 подбора и 11,7 передачи. В мае он установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов.