{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

МОК возьмет показания у лишенных аккредитации белорусских тренеров по делу Тимановской

Ранее МОК лишил тренеров сборной Белоруссии аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить Тимановскую вернуться на родину

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) даст двум белорусским тренерам возможность предоставить показания по делу легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

В пятницу МОК лишил тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить Тимановскую вернуться на родину.

"Как вы знаете, работу начала дисциплинарная комиссия. Аккредитации двух тренеров были отозваны, и они уже покинули Олимпийскую деревню. Им будет предоставлена возможность быть услышанными", - сказал Дюби.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской на родину, решение он объяснил ее эмоционально-психологическим состоянием. Специализирующаяся на спринте спортсменка заявила, что от участия в Играх она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который хотел ее заявить на непрофильную дистанцию 4х400 м.

В аэропорту Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили ее отъезд из страны. После она заявила о решении не возвращаться на родину. Токио спортсменка покинула по гуманитарной визе Польши. Сейчас она вместе с семьей находится в Варшаве.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
В субботу женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
Читать полностью