МОК возьмет показания у лишенных аккредитации белорусских тренеров по делу Тимановской

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) даст двум белорусским тренерам возможность предоставить показания по делу легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом журналистам заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

В пятницу МОК лишил тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича аккредитаций и выселил их из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить Тимановскую вернуться на родину.

"Как вы знаете, работу начала дисциплинарная комиссия. Аккредитации двух тренеров были отозваны, и они уже покинули Олимпийскую деревню. Им будет предоставлена возможность быть услышанными", - сказал Дюби.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской на родину, решение он объяснил ее эмоционально-психологическим состоянием. Специализирующаяся на спринте спортсменка заявила, что от участия в Играх она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который хотел ее заявить на непрофильную дистанцию 4х400 м.

В аэропорту Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили ее отъезд из страны. После она заявила о решении не возвращаться на родину. Токио спортсменка покинула по гуманитарной визе Польши. Сейчас она вместе с семьей находится в Варшаве.