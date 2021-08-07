{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Красильников и Стояновский завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу

Спортсмены принесли сборной России первую медаль в пляжном волейболе на Олимпийских играх
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский AP/Felipe Dana
Описание
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский
© AP/Felipe Dana

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Красильников и Стояновский принесли сборной России первую медаль в этой дисциплине на Играх. Они являются чемпионами мира, на Олимпиаде 2016 года Красильников и Константин Семенов стали четвертыми.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (18-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай37271781
2США333632101
3Япония24121652
4Великобритания19202059
5Россия17242263
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция712928
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея64919
15Бразилия64818
16Куба63413
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания36514
21Швейцария34613
22Кения3328
22Хорватия3328
24Норвегия3216
25Бельгия3115
25Словения3115
27Швеция2608
28Грузия2518
29Тайвань24612
30Дания2349
31Иран2226
32Сербия2147
33Болгария2125
34Уганда2114
35Эквадор2103
36Узбекистан2024
37Греция2013
37Катар2013
39Косово2002
39Багамские острова2002
41Украина151016
42Белоруссия1326
43Румыния1304
44Венесуэла1304
45Турция12811
46Гонконг1225
47Словакия1214
47Филиппины1214
49ЮАР1203
50Австрия1157
51Индонезия1135
52Португалия1124
53Эфиопия1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
В субботу женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
Читать полностью