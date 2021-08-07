Красильников и Стояновский завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Красильников и Стояновский принесли сборной России первую медаль в этой дисциплине на Играх. Они являются чемпионами мира, на Олимпиаде 2016 года Красильников и Константин Семенов стали четвертыми.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Китая, завоевавшая 37 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых наград. Второй идет команда США (33-36-32), третьей - сборная Японии (24-12-16), четвертой - Великобритании (18-20-20).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.