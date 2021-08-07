Андреева и Ромасенко назвали отличным свой результат на Играх в каноэ-двойке на 500 м

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, ставшие восьмыми в финале олимпийского турнира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 метров, остались довольны своим результатом. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

"Мы очень счастливы, что попали в финал А, потому что у нас высокая конкуренция, - сказала Андреева. - У нас было всего два месяца подготовки к дистанции 500 метров, потому что лицензия появилась только в мае. До этого мы готовили спринт на 200 метров".

По ее словам, если бы подготовка началась хотя бы зимой, результат был бы лучше. При этом соперницы по финалу выступают в сложившихся составах уже долгое время.

Ромасенко добавила, что для них результат в финале "отличнейший". "Было невероятно попасть в финал. Это, скорее, как личное достижение", - сказала спортсменка.

По ее словам, перед Олимпиадой у спортсменок не было ни одного международного старта. "Мы не представляли, на каком уровне находимся", - отметила Ромасенко.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.