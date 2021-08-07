Антонов: медаль Красильникова и Стояновского даст стимул для развития спорта на Ямале

В финале Олимпийских игр Красильников и Стояновский уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в двух сетах. Для России эта медаль стала первой в истории в пляжном волейболе.

"Конечно, 100%, [медаль даст стимул развития этого вида спорта в регионе], я думаю, вся страна болела за них, - сказал Антонов. - Конечно, для молодых это действительно стимул".

Антонов отметил, что ситуация с пандемией несколько отразилась на выступлении спортсменов. "У них был небольшой спад после чемпионата мира, но пацаны просто бойцы, молодцы, очень дорогого стоит эта медаль, - сказал тренер. - Естественно, [ситуация с пандемией] сказалась на результатах, я думаю, что если бы Олимпиада проводилась бы в 2020 году, то был бы еще выше результат. Парни прошли очень сложный трудный путь к этой медали - просто браво".